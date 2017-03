NAPOLI/ Calciomercato news: contatti per Schick, si è bloccata la trattativa per il rinnovo di Mertens?

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri (Foto: LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CONTATTI PER SCHICK, LA SITUAZIONE - C'è anche il Napoli tra il club in corsa per Patrik Schick: le ultime notizie di calciomercato descrivono la società partenopea sulle tracce dell'attaccante classe '96 della Sampdoria. Stando a quanto riportato da Sky Sport, quello del Napoli non è un semplice interesse: pare che la dirigenza azzurra sia abbastanza attiva e abbia infatti già avviato i contatti con l'entourage dell'ex giocatore dello Sparta Praga. Schick, che è finito anche nel mirino di Inter e Juventus, è legato alla Sampdoria con un contratto che prevede una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. La rivelazione di questa seconda metà di stagione della Serie A, però, piace anche in Inghilterra: anche Arsenal e Tottenham lo starebbero seguendo, quindi la concorrenza si fa agguerrita. Si aprono le porte della Premier League per Schick? Il Napoli spera, invece, di spaccare quelle di Castelvolturno al giovane e promettente calciatore della Sampdoria.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI È BLOCCATA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI MERTENS? - Dries Mertens resterà al Napoli? La situazione è ferma secondo le voci di calciomercato riportate dal giornalista della Rai Ciro Venerato: pare, infatti, che il nodo non sia economico, ma relativo ad una questione extra-calcistica. Il rischio è che il discorso resti "congelato" fino a quando Mertens non avrà risolto i propri problemi familiari. Il Napoli dal canto suo gli ha offerto un ingaggio di 2 milioni e 750mila euro a stagione più bonus che può arrivare a 3 milioni di euro netti per quattro anni. Per la Gazzetta dello Sport, questa potrebbe non essere la cifra che metterà d'accordo le parti, quindi potrebbe essere necessario un rilancio da parte del Napoli per riuscire a chiudere la questione rinnovo e a blindare così Mertens, il giocatore che non ha fatto pesare la cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus. Uno sforzo da parte della dirigenza partenopea, un passo in avanti, potrebbe risultare determinante per la chiusura dell'affare.

