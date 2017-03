ROMA/ Calciomercato news: idea Ascacibar, ma non tramonta la pista Jesus Navas

Luciano Spalletti (Foto: LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEA ASCACIBAR, MA NON TRAMONTA LA PISTA JESUS NAVAS - Sono cambiati gli scenari di calciomercato della Roma con la svolta Monchi: è imminente l'arrivo del direttore sportivo, quindi si fanno già i primi nomi relativi ai rinforzi. Il successore di Sabatini sembra intenzionato a seguire Oghuzhan Ozyakup del Besiktas e Rachil Ghezzal del Lione, ma c'è in particolare un giovane che stuzzica le idee di calciomercato della Roma: si tratta del giovane Santiago Ascacibar, già visionato da Monchi per il Siviglia. Il centrocampista 20enne dell'Estudiantes potrebbe sbarcare in Serie A: «Ci sono stati contatti con diverse squadre di Serie A ma non posso fare nomi, anche perché sino ad ora si tratta solamente di interessamenti, non ci sono offerte», ha dichiarato l'agente Facendo Fraga, come riportato da calciomercato.it. Ma non è da escludere un'altra pista, riportata dalla Gazzetta dello Sport: piace anche Jesus Navas, svincolato dal Manchester City.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEA RODRIGO CAIO, REBUS SPALLETTI - Mentre in Spagna si discute sull'addio di Monchi al Siviglia, in casa Roma si studiano le prossime mosse di calciomercato. Come cambia con l'arrivo del nuovo direttore sportivo? Tra i giocatori monitorati dal dirigente spagnolo ci sarebbe Rodrigo Caio, centrocampista difensivo che ha da poco rinnovato il suo contratto con il San Paolo. Ma Monchi ha fatto visione anche un calciatore turco: si tratta di Oguzhan Ozyakup, centrocampista del Besiktas seguito in occasione della sfida di Europa League contro l'Olympiakos. Sono tante le questioni di cui dovrà occuparsi Monchi dopo il suo insediamento e tra queste c'è il futuro di Luciano Spalletti: ci sarà un contatto dopo il derby di Coppa Italia contro la Lazio per fare chiarezza sul futuro dell'allenatore di Certaldo. Non è ancora chiaro se avverrà di persona o telefonicamente, ma la sostanza non cambia: bisognerà capire se Spalletti resterà o meno in sella alla Roma.

