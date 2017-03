INTER/ Calciomercato News, l'agente di Antonio Conte lascia aperto uno spiraglio

Stefano Pioli - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, L'AGENTE DI ANTONIO CONTE LASCIA APERTO UNO SPIRAGLIO - Continuano a succedersi le voci che vorrebbero un nuovo allenatore nella prossima stagione sulla panchina dell'Inter. Nonostante Stefano Pioli stia facendo un ottimo lavoro la sensazione è che si potrebbe puntare su un nome molto prestigioso. Uno di quelli che più esalta la critica è sicuramente quello di Antonio Conte che sta per vincere la Premier League con il Chelsea dopo essere arrivato appena a settembre a Londra. Il suo agente, Federico Pastorello, ha parlato ai microfoni del portale di Gianluca Di Marzio. Questi ha sottolineato: "Se vinci un campionato e apri un ciclo l'obiettivo è quello di dare continuità. Se arrivano offerte però da club di livello, soprattutto storici, possono capitare nuove opportunità". Staremo a vedere se proprio Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter anche se ovviamente non è da escludere la possibilità di veder poi riconfermato Stefano Pioli.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UNDICI MILIONI DI EURO PER ERIK LAMELA - L'intenzione della Suning per l'Inter è quella di rinforzare la squadra con giocatori di grande qualità. Tra qusti c'è anche Erik Lamela del Tottenham. Il calciatore, che in Italia ha vestito la maglia della Roma, è al momento ai box per un infortunio all'anca e ai margini degli Spurs. Per questo potrebbe alla fine della stagione cambiare maglia. Secondo il Daily Express l'Inter si sarebbe già mossa andando a sondare il terreno per il calciatore argentino soprannominato El Coco. Al momento i nerazzurri avrebbero offerto circa undici milioni di euro, una cifra che però la squadra inglese potrebbe ritenere piuttosto bassa anche se il recente ko ne ha abbassato la valutazione. Va considerato però che il Tottenham nel 2013 ha acquistato il calciatore dalla Roma per trenta milioni di euro e che Lamela è ancora un classe 1992. Staremo a vedere se il calciatore potrà tornare in Serie A.

