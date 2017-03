Juventus/ Calciomercato News, Douglas Costa e Andrè Gomes per il definitivo salto di qualità

Andrea Agnelli - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS,DOUGLAS COSTA PER CONTINUARE COL 4-2-4 - La Juventus ha finalmente effettuato la sua svolta internazionale passando a un modulo offensivo che regalerà sicuramente delle soddisfazioni anche nel doppio incontro con il Barcellona al di là del passaggio del turno. I bianconeri sono così alla ricerca di esterni offensivi di caratura europea per poter migliorare questa idea offensiva che ha in mente Massimiliano Allegri. Tra questi c'è sicuramente il brasiliano Douglas Costa del Bayern Monaco, finito un po' ai margini della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il giocatore ha tutto per essere un acquisto importante, non ultimo il fatto di essere un classe 1990 e quindi al massimo delle sue potenzialità. L'unico ostacolo è la squadra tedesca che chiede cinquanta milioni di euro secondo Calciomercato.it. La Juventus è disposta a trattare ma su una base d'asta sicuramente molto minore da quella chiesta dai bavaresi. Staremo a vedere quale sarà la decisione del club campione di Germania. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANDRÈ GOMES DI NUOVO NEL MIRINO - Il futuro di Andrè Gomes è già in bilico dopo appena un anno di Barcellona. E' così che il suo nome torna su tutte le prime pagine dei portali che si occupano di calciomercato. Secondo DiarioGol.com il calciatore sarebbe stato addirittura bocciato dai senatori dello spogliatoio della squadra allenata da Luis Enrique e prossima avversaria in Champions League della Juventus. Proprio i bianconeri in estate avevano cercato il centrocampista classe 1993 quando fu il club blaugrana a prenderlo dal Valencia. Ora i bianconeri potrebbero tornare a pensarci visto anche che probabilmente in estate perderanno il tedesco Sami Khedira che sembra destinato a volare in Mls League per chiudere la sua carriera. I bianconeri vogliono riformare un centrocampo di assoluta qualità dopo aver acquistato Miralem Pjanic e aver perso negli anni Andrea Pirlo, Arturo Vidal e Paul Pogba. Andrè Gomes sarebbe un acquisto importante anche se costa caro. (agg. di Matteo Fantozzi)

