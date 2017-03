MILAN/ Calciomercato News, visite mediche fissate per Senad Kolasinac dopo il closing

Silvio Berlusconi - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VISITE MEDICHE PER KOLASINAC DOPO IL CLOSING - Il closing potrebbe essere per il Milan anche una svolta importante per il prossimo calciomercato. Secondo Tuttosport infatti pare che il club meneghino sia pronto a far svolgere le visite mediche a Senad Kolasinac calciatore bosniaco che arriverebbe a parametro zero in estate dopo la fine del suo accordo con lo Schalke 04. Il Milan avrebbe anticipato la Juventus sul terzino mancino anche perchè il calciatore sarebbe felice di giocare con continuità e sa che in bianconero si troverebbe davanti il talentuosissimo Alex Sandro. L'operazione sembra comunque già definita anche se un eventuale nuovo slittamento del closing potrebbe portare a diversi problemi e al rischio che si inserisca qualcuno tra il Milan e il calciatore. La Juventus comunque non smette di monitorare il calciatore anche se al momento risulta essere scesa nelle gerarchie di Kolasinac stesso.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I ROSSONERI HANNO IL SÌ DI KEITA, MA OCCHIO ALLA JUVENTUS - Il Milan sta già pensando alla prossima sessione di calciomercato. Tra i rischi c'è quello di perdere Gerard Deulofeu che bene sta facendo ma che è in prestito. Il giovane spagnolo infatti potrebbe tornare all'Everton con il Barcellona che ha ancora il diritto di riacquisto su di lui. E' così che il Milan si sarebbe tutelato pensando in largo anticipo a Baldè Keita della Lazio. Il calciatore, secondo Premium Sport, avrebbe già detto di sì ai rossoneri che considera per lui un salto di qualità. La Lazio in più è costretta a cederlo perchè la scadenza nel giugno del 2018 potrebbe portare a perderlo a zero tra un anno. Il Milan però deve fare molta attenzione alla Juventus che dopo l'infortunio di Marko Pjaca ha messo il calciatore ex Barca nel mirino. Sky Sport infatti ha sottolineato che i bianconeri seguono con interesse il calciatore della Lazio anche se non hanno ancora avanzato una proposta concreta.

