NAPOLI/ Calciomercato News, per il dopo Reina spunta il nome di Cragno

Foto La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI LAVORA AL DOPO REINA, CRAGNO IN POLE POSITION - Il Napoli deve lavorare sul calciomercato anche al dopo Pepe Reina. Il portiere spagnolo ha un contratto fino al giugno del 2018, ma ha anche quasi trentacinque anni. Giocatore d'esperienza e di sicura affidabilità non è però ovviamente eterno e gli azzurri devono pensare anche al suo erede. Il nome che si fa con più insistenza è quello di Alessio Cragno che secondo il Corriere dello Sport è il preferito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Questi in Serie A con il Cagliari ha fatto fatica, ma in Serie B quest'anno a Benevento sta vivendo una stagione di grazia con la media voto più alta della categoria. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Mattia Perin che però ha riportato un problema ai legamenti ed è fermo ai box. La sorpresa invece è Koen Casteeles belga classe 1992 del Wolfsburg. Staremo a vedere chi la spunterà anche se probabilmente Pepe Reina sarà titolare ancora nella prossima stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PROVE DI RINNOVO CON DRES MERTENS - Il Napoli nei prossimi giorni si gioca molto della sua stagione in due incontri ad altissima motivazione contro la Juventus in Serie A e Coppa Italia. Nonostante questo l'ambiente azzurro è scosso da molte voci di calciomercato che riguardano Dres Mertens. Il calciatore belga è al momento quello che sicuramente sta riscuotendo maggior successo anche perchè nel ruolo di falso nove segna davvero tantissimo. Mertens va in scadenza nel giugno del 2018 e questo sicuramente obbliga gli azzurri a fare qualcosa se non si vuole rischiare di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Il Roma sottolinea come si stia cercando l'accordo per il prolungamento. Al momento la situazione è in stand bye perchè il calciatore ha una situazione familiare particolare. Si parla comunque di un adeguamento attorno ai tre milioni di euro rispetto al milione e duecentomila che percepisce ora. Sicuramente per il Napoli sarà un bel esborso raddoppiare il suo ingaggio e non è detto che possa bastare. Questo perchè Mertens sa che molti in giro per l'Europa potrebbero dargli anche il doppio dell'eventuale rinnovo. Vedremo però quale sarà la scelta del calciatore.

© Riproduzione Riservata.