ROMA/ Calciomercato News, Vermaelen non riscattato, piace Vida della Dinamo Kiev

Luciano Spalletti - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE VIDA PER LA DIFESA - La Roma potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione nella difesa in vista della prossima stagione. E' così che il calciomercato estivo potrà riservare molte sorprese. Se Thomas Vermaelen non sarà riscattato dal Barcellona e Kostas Manolas probabilmente sarà ceduto ci saranno altri calciatori che arriveranno per vestire la maglia giallorossa. Tra questi spunta un po' a sorpresa il nome del croato Domagoj Vida che gioca nella Dinamo Kiev. A riportare la notizia e il Daily Mail che sottolinea come l'affare si potrebbe davvero fare nell'arco di poco tempo. Difensore classe 1989 ha una buona esperienza vestendo oltre la maglia della Dinamo Kiev anche quelle di Osijek, Bayer Leverkusen e Dinamo Zagabria. Inoltre Vida ha giocato 46 volte con la maglia della nazionale croata. La Roma dovrà fare attenzione perchè sul calciatore ci sono ben quattro club di Serie B: Everton, Sunderland, Stoke City e West Ham.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NON SARÀ RISCATTATO VERMAELEN - Era arrivato alla Roma come uno dei grandi acquisti dell'estate Thomas Vermaelen, ma già dalla presentazione qualcosa era andato storto. Il suo debutto contro il Porto nei preliminari di Champions League era durato appena quarantacinque minuti visto che il calciatore aveva rimediato un cartellino rosso molto pesante. Tanti infortuni e l'esplosione a sorpresa di Federico Fazio hanno poi messo il suo nome in un angolo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com Thomas Vermaelen non sarà riscattato dalla Roma che farà altre valutazioni per la difesa. I giallorossi avevano pattuito con il Barcellona un riscatto di dieci milioni di euro, cifra che però la società non vuole investire per un calciatore considerato non utile per il progetto e che da poche garanzie soprattutto dal punto di vista fisico. Staremo a vedere che decisioni prenderà il Barcellona che probabilmente cederà altrove il belga. Quest'anno Vermaelen ha collezionato con la Roma appena cinque presenze in Serie A e due tra Champions League ed Europa League.

© Riproduzione Riservata.