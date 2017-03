INTER/ Calciomercato news, Conte per il dopo Pioli: la pista resta calda (oggi, 4 marzo 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CONTE PER IL DOPO PIOLI: LA PISTA RESTA CALDA (OGGI, 4 MARZO 2017) – Nei giorni scorsi il calciomercato dell'Inter è stato scosso dalla notizia di Antonio Conte possibile allenatore dei nerazzurri per la prossima stagione. La situazione allenatori in casa nerazzurra appare piuttosto complicata. La versione ufficiale lascia intendere che, qualora Stefano Pioli centrasse il terzo posto – ovvero la qualificazione alla prossima Champions League – non ci sarebbero stravolgimenti tecnici. Se così non sarà, Suning potrebbe davvero pensare di esonerare Pioli per puntare su un allenatore di caratura internazionale. Fra i tanti nomi, il più caldo resta quello di Antonio Conte. L'attuale coach del Chelsea ha dichiarato in conferenza stampa parole piuttosto chiare: “Direttamente con me non ci sono stati contatti con l’Inter. Penso che la mia situazione sia piuttosto chiara, sto cercando di costruire qualcosa di importante per il futuro del Chelsea”. In ogni caso i rumors non si placano e anzi, per Il Corriere della Sera, l'Inter e l'entourage di Conte sarebbero in continuo contatto. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare segnali importanti, in un senso o nell'altro.

