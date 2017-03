JUVENTUS/ Calciomercato news, accordo totale per Lyanco. Si lavora per Tolisso (oggi, 4 marzo 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ACCORDO TOTALE PER LYANCO. SI LAVORA PER TOLISSO (OGGI, 4 MARZO 2017) – In casa Juventus arrivano due importantissime notizie di calciomercato. Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, i bianconeri avrebbero già trovato l'accordo per Lyanco del San Paolo. Di chi si tratta? Di un difensore brasiliano nel giro dell'Under 20 carioca. Ci sarebbe già l'intesa tra la Juventus e il club paulista sulla base di circa 6 milioni di euro più eventuali bonus, fino ad arrivare a 8/9 milioni. Attenzione però ad eventuali colpi di scena, visto che su Lyanco c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid. Per quanto riguarda Tolisso, entro fine marzo è previsto un nuovo contatto con il Lione per gettare le basi della trattativa che potrebbe sbocciare definitivamente in estate. C'è già il sì potenziale del giocatore, ma il presidente dei francesi, Aulas, continua a sparare cifre altissime. La Juventus proverà ad abbassare le sue folli pretese.

