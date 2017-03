MILAN/ Calciomercato news, Poli e Honda: doppia cessione a fine stagione? (oggi, 4 marzo 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, POLI E HONDA: DOPPIA CESSIONE A FINE STAGIONE? (OGGI, 4 MARZO 2017) – Il calciomercato del Milan è passato dall'euforia alla depressione dopo la fumata nera per il tanto atteso closing. I rossoneri erano stato accostati a giocatori di primissimo livello, che sarebbero stati prelevati dalla nuova dirigenza cinese. La stessa che, fino a questo momento, non è ancora riuscita a chiudere con Fininvest l'acquisto del club di via Aldo Rossi. In casa Milan, dunque, si torna alla realtà. Piuttosto che sognare i vari Benzema, Aguero e Aubameyang, il Diavolo pensa a come sfoltire la propria rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, sulla lista degli addii ci sarebbero due nomi: Andrea Poli e Keisuke Honda. Il primo ha un contratto fino al 2018 ma, stanco di essere una seconda linea, potrebbe chiedere la cessione al termine del campionato (Torino? Sassuolo?); discorso diverso per Honda, che a giugno andrà in scadenza. Il contratto del giapponese non verrà rinnovato, con il giocatore che potrebbe quindi approdare in Mls ai Los Angels Galaxy.

© Riproduzione Riservata.