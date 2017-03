NAPOLI/ Calciomercato news, Fabio Cannavaro rivela: Volevo portare Mertens in Cina (oggi, 4 marzo 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FABIO CANNAVARO RIVELA: VOLEVO PORTARE MERTENS IN CINA (OGGI, 4 MARZO 2017) – Arriva un'interessante retroscena di calciomercato riguardante il Napoli. Nelle scorse settimane Dries Mertens era finito nel mirino di Fabio Cannavaro, che avrebbe voluto portare il belga con sé in Cina, al Tianjin Quanjian. Queste le dichiarazioni del tecnico italiano, come riportato dall'Het Nieuswblad: “Sì, è vero. Abbiamo provato a strappare Dries Mertens al Napoli. Con Mertens ho avuto modo di parlarci e si, ho provato a tutti i costi a convincerlo a venire in Cina. Ma proprio in quel periodo ha cominciato a segnare gol su gol in maglia azzurra, e quindi è finita lì”. Cannavaro ha poi parlato di altri giocatori finiti nel mirino del suo club: “Nainggolan? Nel nostro campionato c’è un limite di quattro stranieri più un altro elemento che sia nativo dell’Asia, e Nainggolan avrebbe fatto molto comodo. Ci avevano proposto Fellaini del Manchester United ma in quel caso abbiamo rifiutato perché ci serviva altro. Ed abbiamo preso Axel Witsel dallo Zenit San Pietroburgo. Chi ci piaceva più di tutti era Romelu Lukaku dell’Everton, ma per gli inglesi è incedibile”.

