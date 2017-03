Milan/ Calciomercato news, Honda-Seattle Sounders: ci siamo. Bacca: Mai pensato di andarmene

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, HONDA-SEATTLE SOUNDERS: CI SIAMO. BACCA: MAI PENSATO DI ANDARMENE (OGGI, 5 MARZO 2017) - Il Milan sta lavorando allasua prima cessione in vista del calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissima la fumata bianca per il trasferimento di Keisuke Honda in Mls, precisamente ai Seattle Sounders. L'accordo tra giocatore e club sarebbe sulla via di essere definito e mancherebbero pochissimi dettagli. Fino al termine del campionato, il giapponese continuerà a vestire la casacca del Milan, ma da giugno l'ex Cska saluterà i compagni per tentare l'avventura nel campionato americano. Intanto, sul fronte interno, Carlos Bacca spende parole al miele per il Milan: “Sono sempre stato sicuro di me e della società, quando Galliani mi ha detto di venire qui, non c’ho pensato due volte: resto qua – ha concluso il colombiano al termine di Milan-Chievo - sono felice. Non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.

