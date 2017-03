Inter/ Calciomercato News, il Chelsea offre il rinnovo a Conte (oggi, 5 marzo 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL CHELSEA OFFRE IL RINNOVO AD ANTONIO CONTE (OGGI, 5 MARZO 2017) – Il calciomercato dell'Inter è già molto attivo, soprattutto per quel che riguarda la panchina. Il futuro di Stefano Pioli è ancora incerto: qualora l'ex tecnico della Lazio dovesse strappare un pass per la Champions League, con ogni probabilità resterà alla guida del club meneghino. In caso contrario, si parla già di separazione anticipata. Circolano già diversi nomi per il dopo Pioli e, tra questi, uno dei più caldi è quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore è arrivata un'importante indiscrezione dall'Inghilterra: il Chelsea avrebbe proposto in via informale il rinnovo del contratto all'allenatore italiano, che sembrerebbe propenso a continuare la sua avventura in Premier League. Abramovich ha intenzione di blindare Conte con un contratto fino al 2020. Nei prossimi giorni potrebbe già arrivare la definitiva fumata bianca. In quel caso l'Inter dovrà smettere di pensare all'ex c.t della Nazionale italiana.

