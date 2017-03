Juventus/ Calciomercato News, nel mirino tre giocatori dell'Udinese. E il West Ham spinge per Lichtsteiner

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NEL MIRINO TRE GIOCATORI DELL'UDINESE. WEST HAM SU LICHTSTEINER (OGGI, 5 MARZO 2017) – La Juventus inizia a guardarsi intorno in vista del calciomercato di giugno. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino tre giocatori dell'Udinese. Di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo. Il primo nome sulla lista di Marotta è quello di Alex Meret, baby portiere dal futuro assicurato attualmente alla Spal in Serie B ma di proprietà friulana. La Vecchia Signora, qualora non dovesse mettere le mani sul sogno Donnarumma, avrebbe tra le mani un numero uno davvero molto interessante. A centrocampo piace moltissimo Seko Fofana, elemento in grado di unire quantità e qualità. Infine, per la fascia destra la Juventus sta osservando le prestazioni di Widmer, svizzero che potrebbe essere il degno erede di Lichtsteiner, il cui futuro appare incerto e pieno di nubi. Su quest'ultimo c'è infatti l'ombra del West Ham, che farà di tutto per tentare di portare l'ex Lazio in Premier League.

