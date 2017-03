Napoli/ Calciomercato News, il Psg punta Ghoulam per sostituire Maxwell (oggi, 5 marzo 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PSG PUNTA GHOULAM PER SOSTITUIRE MAXWELL (OGGI, 5 MARZO 2017) – In casa Napoli arriva un'importante notizia di calciomercato. Il giorno dopo la prestigiosa vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Roma, i media francesi lanciano un'indiscrezione riguardante un titolare di Maurizio Sarri. Di chi si tratta? Di Faouzi Ghoulam, giocatore dal futuro ancora tutto da scrivere. Stando a quanto riportato dal portale mercato365.com, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Ghoulam per sostituire Maxwell. Quest'ultimo, infatti, starebbe per appendere le scarpette al chiodo dopo una carriera passata a vestire le divise delle squadre più importanti d'Europa, dall'Ajax all'Inter fino al Psg. Ghoulam è considerato dalla dirigenza parigina l'erede ideale di Maxwell e il Napoli deve stare molto attento. L'algerino ha un contratto con i partenopei fino al 2018 ma, al momento, non intende rinnovarlo. Ecco che gli azzurri potrebbero cedere adesso il giocatore, salvo poi evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione.

© Riproduzione Riservata.