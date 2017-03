Roma/ Calciomercato News, Rudiger e Nainggolan: incombe l'ombra della Premier League (oggi, 5 marzo 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RUDIGER E NAINGGOLAN: INCOMBE L'OMBRA DELLA PREMIER LEAGUE (OGGI, 5 MARZO 2017) – A poche ore dalla sconfitta contro il Napoli, la Roma deve fare i conti con due notizie di calciomercato. La prima riguarda Radja Nainggolan, uno dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il belga – e non è certo una novità – è da tempo nel mirino di numerosi top club europei, tra cui il Chelsea. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i Blues avrebbero offerto un contratto straordinario al giocatore giallorosso. Si parla di una proposta di 7,5 milioni netti a stagione: basterà per convincere la Roma e Nainggolan? Intanto, sempre sul fronte cessioni, è da monitorare anche la situazione relativa ad Antonio Rudiger, che stando a quanto riferito da A Bola, potrebbe lasciare l'Italia al termine del campionato per problemi ambientali. Sul giocatore ci sarebbero Chelsea, Manchester City e Manchester United, pronti a mettere sul tavolo i 30 milioni di euro chiesti dalla Roma.

