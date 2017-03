NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: PRONTO L'ASSALTO A BARRECA DEL TORINO (OGGI 6 MARZO 2017) - Il Napoli sta pensando alla sessione estiva del calciomercato con il direttore sportivo Giuntoli che ha già messo nel mirino diversi giocatori per giugno. Uno di questi è Antonio Barreca, terzino del Torino che sta facendo vedere grandi cose in questa stagione. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il giocatore si è conquistato la maglia da titolare granata (complice anche il grave infortunio di Molinaro) ed ha avuto anche la sua prima chiamata in Nazionale maggiore, diventando uno dei nomi caldi per la prossima finestra estiva del calciomercato. Mister Mihajlovic crede molto in lui ed è convinto che Barreca potrà aspirare a grandi squadre se dovesse continuare a disputare partite perfette. Sulle tracce del terzino ci sono già Napoli ed Inter, pronte a sfidarsi la prossima estate per il giocatore granata facendo partire una vera e propria asta per arrivare al cartellino di Barreca. Gli azzurri, infatti, rischiano di cedere Ghoulam a giugno visto che il rinnovo del contratto che scadrà nel 2018 è ancora lontano.

© Riproduzione Riservata.