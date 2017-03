Roma/ Calciomercato news, nuovo incontro con l'agente di Kessiè (oggi, 6 marzo 2017)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: NUOVO INCONTRO CON L'AGENTE DI KESSIE (OGGI 6 MARZO 2017) - La Roma ha intenzione di arrivare a Franck Kessiè nella sessione estiva del calciomercato e la trattativa con l'Atalanta ed il giocatore ivoriano continuano anche in questi mesi. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' venerdì ci sarebbe stato un nuovo incontro tra la dirigenza della Roma, Frederic Massara e Mauro Baldissoni, e l'agente di Kessie, George Atangana. Proprio l'entourage del giocatore nella sessione invernale del calciomercato non vedeva di buon occhio un eventuale trasferimento del centrocampista nella Capitale, ora sembra che le cose siano nettamente cambiate. La Roma ha intenzione di arrivare al suo cartellino senza inserire contropartite tecniche nell'operazione e versare nelle casse dell'Atalanta la cifra richiesta. Inizialmente si era parlato di inserire i due giovani Marchizza e Tumminello, ma la dirigenza della Roma considera entrambi un valore aggiunto del club giallorosso e non verranno utilizzati come pedine di scambio per arrivare al cartellino di Kessiè.

© Riproduzione Riservata.