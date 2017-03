Inter/ Calciomercato news, testa a testa con la Juventus per Alexis Sanchez (oggi, 8 marzo 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TESTA A TESTA CON LA JUVENTUS PER ALEXIS SANCHEZ (OGGI, 7 MARZO 2017) – Inter-Juventus, la sfida infinita si ripete anche in chiave calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, nerazzurri e bianconeri avrebbero messo nel mirino lo stesso giocatore: Alexis Sanchez. Il cileno è ormai in rotta di collisione con l'Arsenal, sarebbe stanco della Premier League e avrebbe fortemente litigato con il proprio allenatore, Arsene Wenger. Quest'ultimo si è affrettato a smentire la notizia in conferenza stampa: “Non è successo nulla e le voci sul suo conto sono completamente inventate. Il mio rapporto con lui è onesto e normale come con qualsiasi altro giocatore. Ha ancora quindici mesi di contratto per cui ogni decisione sul suo futuro spetta alla società e a nessun altro”. Nella sessione estiva di calciomercato, l'Inter potrà contare su 150 milioni di euro che Suning metterà a completa disposizione per rinforzare la squadra. Un tentativo per Sanchez verrà fatto, anche se la Juventus sembra in leggero vantaggio. I bianconeri possono infatti garantire al cileno il palcoscenico della Champions League, a differenza - per il momento - dei nerazzurri. In ogni caso tutto dipenderà dalla permanenza all'Arsenal di Wenger: se il francese dovesse restare alla guida del club inglese, Sanchez chiederà senza dubbio la cessione. In caso contrario l'ex Barcellona e Udinese potrebbe anche scegliere di restare a Londra.

