Juventus/ Calciomercato news, tre nomi per la mediana: Tolisso, Verratti e Fofana (oggi, 8 marzo 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TRE NOMI PER LA MEDIANA: TOLISSO, VERRATTI E FOFANA (OGGI, 7 MARZO 2017) – Le prossime mosse di calciomercato della Juventus riguarderanno senza dubbio la mediana. I bianconeri hanno bisogno di almeno un rinforzo eccellente a metà campo, visto e considerato che al termine della stagione Khedira potrebbe salutare la Vecchia Signora. Se all'eventuale partenza del tedesco aggiungiamo le condizioni fisiche non sempre ottimali di Marchisio e del jolly Asamoah, ecco che la Juventus si scopre vulnerabile in una zona nevralgica del campo. Come riporta Tuttosport, sono tre i nomi nel mirino di Marotta: Tolisso, Verratti e Fofana. L'intenzione della Juventus sarebbe quella di assicurarsi uno tra Tolisso e Verratti e tentare il colpaccio Fofana, interessante giovane che si sta ben comportando nell'Udinese. Il centrocampista del Lione viene valutato circa 40 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero abassare il prezzo inserendo nella trattativa il cartellino di Lemina. Fofana è giovane ma il prezzo del suo cartellino ha già toccato quota 12 milioni di euro. Per quanto riguarda Verratti tutto dipende dal Paris Saint-Germain, che al momento non sembra intenzionata a privarsi del centrocampista italiano.

© Riproduzione Riservata.