Milan/ Calciomercato news, il futuro di Deulofeu in bilico: Tello il suo successore? (oggi, 8 marzo 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL FUTURO DI DEULOFEU IN BILICO: TELLO IL SUO SUCCESSORE? (OGGI, 7 MARZO 2017) – Il Milan deve fare i conti con due problemi di calciomercato. Il primo riguarda il rinnovo contrattuale dei giocatori più importanti della rosa di Vincenzo Montella, Donnarumma e Suso in primis. Il secondo ostacolo è rappresentato dal futuro ancora tutto da scrivere di Gerard Deulofeu. Il catalano è arrivato in prestito oneroso dall'Everton fino al termine del campionato e si è rivelato un ottimo colpo. Tuttavia, a giugno, il Diavolo potrebbe veder partire il giocatore, per il quale non è previsto alcun diritto di riscatto da parte dei rossoneri. Qualora il Milan non riuscisse a trattenere Deulofeu (ipotesi più che probabile), sarebbe pronta l'alternativa. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, si tratterebbe di Tello, esterno attualmente in forza alla Fiorentina.

