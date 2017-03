Napoli/ Calciomercato news, De Laurentiis: Prima di Benitez avrei voluto Allegri. Su Higuain...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS: AVREI VOLUTO ALLEGRI. SU HIGUAIN... (OGGI, 7 MARZO 2017) - A poche ore dal calcio d'inizio di Napoli-Real Madrid, spuntano due interessanti retroscena di calciomercato. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Paìs, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha nascosto la sua ammirazione per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, prima di firmare con la Juventus, era infatti finito nel mirino del Napoli ma i partenopei decisero poi di puntare su Rafa Benitez. “Prima di Benitez - ha spiegato De Laurentiis - avrei voluto Allegri. Per lui avevo un amore assoluto quando allenava il Milan e un giorno gli chiesi di venire. L'ho chiamato per tre mesi, ma mi diceva sempre di aspettare. Così a un certo punto pensammo a Benitez, lo incontrai a Londra e mi piacque. Sembrava un napoletano, era simpatico, mi invitò a mangiare e facemmo il contratto. E quando tornai a Roma mi chiamò Allegri e mi disse: 'Presente, io sono disponibile”. L'altro retroscena riguarda il rapporto tra Higuain e Callejon. De Laurentiis spara a zero sul Pipita: “Il fratello di Callejon mi diceva sempre: 'A Gonzalo non piace giocare con Callejon, compra altri giocatori'. Non l'ho mai preso in considerazione perché io amo Callejon ed è per questo che gli ho fatto un contratto di altri quattro anni. Non sono un uomo che accetta compromessi”.

