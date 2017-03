Roma/ Calciomercato news, Kessie sempre più vicino. Occasione Zabaleta dalla Premier (oggi, 8 marzo 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VICINA LA FUMATA BIANCA PER KESSIE. OCCASIONE ZABALETA DALLA PREMIER (OGGI, 7 MARZO 2017) – La Roma inizia già a pensare al calciomercato estivo. Uno degli obiettivi principali dei giallorossi è sicuramente Franck Kessie, talentuoso centrocampista dell'Atalanta già nel mirino di numerosi top club europei. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, venerdì scorso c'è stato un importante incontro tra i vertici della Roma (il dg Mauro Baldissoni e il ds Frederic Massara) e l'agente del giocatore, George Atangana. Le parti hanno discusso a lungo per trovare l'accordo definitivo che consentirebbe a Kessie di trasferirsi nella capitale al termine del campionato. Dalle ultime indiscrezioni, pare che la Roma abbia chiuso con l'Atalanta sulla base di circa 28 milioni di euro, cifra che potrebbe essere rimpolpata dall'inserimento nella trattativa di alcuni giovani giallorossi. Marchizza e Tumminello sono i nomi più caldi. Intanto la Roma segue con attenzione la situazione Zabaleta, potenzialmente arruolabile a parametro zero. Il terzino del Manchester City, in scadenza a fine campionato, potrebbe salutare la Premier League per tentare una nuova avventura altrove. I giallorossi sono alla finestra.

