Milan/ Calciomercato News, Musacchio e Kolasinac: il Diavolo si rinforza in difesa (oggi, 1 aprile 2017)

Vincenzo Montella (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MUSACCHIO E KOLASINAC: IL DIAVOLO SI RINFORZA IN DIFESA (OGGI, 1 APRILE 2017) – Il Milan ha ormai chiuso i primi due colpi del calciomercato estivo: Mateo Musacchio e Sead Kolasinac. Come spiega Il Corriere dello Sport, Fassone e Mirabelli avrebbero ormai in pugno sia il centrale del Villarreal sia il terzino dello Schalke 04. Il club di via Aldo Rossi dovrà adesso cogliere la palla al balzo e completare le trattative trovando gli accordi con i rispettivi club. Il rischio, altrimenti, è che i due giocatori possano finire altrove. Un po' come successo con Rudy e Dahoud, entrambi in orbita milanista ma già prenotati da Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il Milan non intende correre questo rischio e a giugno farà di tutto per rinforzare la propria difesa. Per Musacchio serviranno circa 15-16 milioni di euro mentre Kolasinac, che piaceva tantissimo anche alla Juventus, è molto più economico. Il terzino potrebbe infatti arrivare a parametro zero, visto il suo contratto in scadenza con lo Schalke 04.

© Riproduzione Riservata.