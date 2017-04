Inter/ Calciomercato news, Zhang Jindong atteso a Milano: quale futuro per Pioli? (oggi)

Stefano Pioli (LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI ATTENDE L’ARRIVO DI ZHANG JINDONG (OGGI) – Il calciomercato dell’Inter si annuncia particolarmente vivace questa estate, anche perché le ultime due sconfitte consecutive hanno spento definitivamente il sogno terzo posto e mettono addirittura in bilico la possibilità di qualificarsi almeno per l’Europa League. Di conseguenza sarà più che mai importante l’imminente arrivo di Zhang Jindong, numero uno di Suning, che sarà di nuovo a Milano in vista del derby contro i rossoneri che si giocherà sabato alle ore 12.30. Nei prossimi giorni sono già stati fissati tanti incontri per il patron nerazzurro, come riferisce la Gazzetta dello Sport: il primo è quello per annunciare il rinnovo di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro che firmerà per altri tre anni. Poi ci sarà un incontro anche con Gary Medel, per sancire il prolungamento del contratto del giocatore cileno fino al 2020. Questi saranno i due appuntamenti più semplici, che ratificheranno alla presenza del patron accordi sostanzialmente già definiti.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COSA FARE CON STEFANO PIOLI? (OGGI) – Infine si parlerà ovviamente di futuro, che è il tema più interessante perché si inizierà a pianificare seriamente il 2017-2018, che dovrà essere l’anno della rinascita: dall'allenatore alla programmazione estiva, la presenza del proprietario dell'Inter coincide con un momento delicato di scelte per evitare nuovi flop, soprattutto considerando che i problemi di questa stagione sono nati quando si è deciso di confermare Roberto Mancini, con il quale però qualcosa si era rotto. Così si arrivò all’addio già ad agosto e alla scelta di Frank De Boer, un azzardo in quella situazione. Dunque adesso la prima scelta da fare è: proseguire con Stefano Pioli oppure decidere al più presto su chi puntare come suo successore. Pioli ha sicuramente raddrizzato una stagione iniziata in modo drammatico e il giudizio sul suo lavoro resta positivo, ma adesso bisogna decidere se puntare su di lui anche per un progetto che dalla prossima stagione sarà certamente più ambizioso o se si punterà ad un allenatore top, ad esempio quell’Antonio Conte del quale molto si è parlato in queste settimane come possibile obiettivo nerazzurro.

© Riproduzione Riservata.