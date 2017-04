Juventus/ Calciomercato news, si insegue De Paul e Schick, ma per blucerchiato… (oggi)

Rodrigo De Paul,giocatore dell'Udinese (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI INSEGUE DE PAUL DELL’UDINESE (OGGI)- Mancano ormai pochi mesi all’avvio della stagione estiva del calciomercato e la dirigenza della Juventus è già in pista per mettere a segno i prossimi grandi colpi. Uno di questi, secondo le ultime indiscrezioni del portale calciomercato.it potrebbe essere Rodrigo De Paul, l’ala argentina classe 1994 ora in maglia dell’Udinese. Il giovane esterno sinistro avrebbe un contratto con il club friulano fino al giugno 2021, ma non pare impossibile che la dirigenza piemontese possa offrirgli un contratto su modello di quello di Mattia Caldara, che passerà a vestire la maglia della Juventus solo nel 2018. Dal altronde le ultime belle prestazioni messe in campo da De Paul non potevano certo passare inosservate, e anche club come Milan e Napoli si sono mostrate molto interessante al profilo dell’argentino. Proprio i rossoneri potrebbero essere i rivali principali nella trattativa di calciomercato, visto che difficilmente potranno trattenere Deulofeu a fine estate.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI INSEGUE SCHICK (OGGI) – Tra i vari profili accostati alla Juventus nella prossima stagione del calciomercato estivo ha raccolto un certo consenso e clamore quello di Patrick Schick, il trequartista ora alla Sampdoria, che pare piacere davvero tanto alla dirigenza bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, durante il match tra Sampdoria e Fiorentina, giocato ieri al Marassi non è mancato di fare visita il dirigente della Juventus Fabio Paratici, presente secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del quotidiano Tuttosport, proprio per tenere d’occhio il ceco. Secondo norma Schick avrebbe un contratto che lo legherebbe alla Sampdoria fino al 2020 ma non si nasconde certo un forte interesse per il suo profilo: si prospetta infatti un grande duello tra Juventus e Inter in questa calda estate di calciomercato,anche perchè entrambe le piazze paiono davvero intenzionate a entrare in contatto con il giocatore.

