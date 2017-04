Milan/ Calciomercato news, il Barça controlla Deulofeu da vicino, Aubameyang nel mirino (oggi)

Gerard Deulofeu assieme a Mattia De Sciglio (LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL BARCELLONA CONTROLLA DA VICINO DEULOFEU (OGGI) – In casa Milan il calciomercato pare necessariammente legato al closing del contratto di cessione del club ma intanto non sono pochi i club che si stanno affacciando, entusiasmati dai recenti successi che la compagine di Montella sta mettendo a bilancio. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dal quotidiano spagnolo As infatti proprio ieri pomeriggio a San Siro per il match tra Milan e Palermo vi sarebbero stati presenti degli osservatori del Barcellona per tenere d’occhio più da vicino le recenti prestazioni di Gerard Deulofeu. L’ala destra spagnola, arrivata al Milan solo lo scorso gennaio, e divenuta fin da subito elemento indispensabile nella rosa di Montella infatti piace non poco al club blaugrana, che avendolo ceduto al Everton nel luglio del 2015 può ancora esercitare il diritto di recompra. Deulofeu, ricordiamo, è giunto al Milan in prestito stagionale proprio dal club inglese dopo una stagione davvero opaca: tutta l’altra musica invece da quando veste la maglia rossonera, e Everton, Barcellona e non solo se ne sono accorti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, AUBAMEYANG NEL MIRINO? (OGGI) – La prossima stagione estiva di calciomercato in casa Milan si annuncia senza dubbio importante: se il closing con la nuova dirigenza cino-americana va a buon fine entro i termini previsti, la lista dei nomi papabili per rinforzare la rosa rossonera si fa lunga. Come già detto in precedenza la priorità della dirigenza del Milan rimane, per il prossimo calciomercato confermare quegli elementi che ne stanno costruendo i tanti successi in questa stagione e solo dopo i rinnovi si potrà pensare agli acquisti. Le ultime indiscrezioni di calciomercato in entrata al Milan le riporta l’edizione mattutina di Repubblica, che individua in Aubameyang Luiz Gustavo e Musacchio i prossimi obbiettivi. Il primo è il bomber del Borussia Dortmund mentre il secondo è il mediano del Wolfsburg: capitolo a parte invece per il centrale del Villarreal dato vicinissimo già questa estate al Milan.

