Napoli/ Calciomercato news: anche il Chelsea su Meret, problema rinnovo per Insigne (oggi)

Lorenzo Insigne (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANCHE IL CHELSEA VUOLE MERET (OGGI)- Le recenti belle prestazioni messe in campo da Alex Meret hanno attirato diversi pretendenti, pronte a lottare per il giovane portiere classe 1997 nella prossima finestra di calciomercato, come il Napoli. Il numero uno classe 1997, di proprietà dell’Udinese ma protagonista di una grande stagione tra i pali della Spal, Meret secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provieniti dalla Gran Bretagna non avrebbe attirato solo le attenzioni del Napoli, ma anche del Chelsea di Conte. I Blues infatti sarebbero in cerca di un nuovo giovane da formare e secondo alcune fonti lo stesso tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza di presentare un’offerta iniziale di 6milioni di euro più bonus all’Udinese, dopo ave visionato da vicino le prestazioni del portiere. Per la dirigenza azzurra quindi, che già concorreva con Inter e Juventus si aggiunge un nuovo avversario nella corsa a Alex Meret.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL NODO INSIGNE (OGGI)-Anche dopo il match tra Napoli e Lazio emerge in maniera evidente quanto la formazione azzurra sia dipendente dalla presenza in campo di Lorenzo Insigne: il fantasista campano appare sempre più fondamentale per i giochi di Sarri eppure il rinnovo di contratto tra società e giocatore pare ancora fermo a un punto morto. L’ultima proposta dei manager dell’attaccate è stata di un rinnovo a 4milioni di euro a stagione con i ricavi dallo sfruttamento dei diritti di immagini fissati sul 50:50. L’ipotesi chiaramente non è piaciuta alla dirigenza del Napoli, ma l’atteggiamento del presidente De Laurentiis è risultato piuttosto indigesto per l’entourage del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Gazzetta dello sport pare che a giorni lo stesso Insigne sarà convocato dal presidente per cercare l’intensa, ma al momento lo stesso attaccante pare irremovibile dalle proprie posizioni.

