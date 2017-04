Roma/ Calciomercato news, Chiaradia: Manolas via? C’è Pezzella! (esclusiva)

German Pezzella, 25 anni, difensore argentino del Betis (LAPRESSE)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: INTERVISTA ALL’AGENTE PIETRO CHIARADIA (ESCLUSIVA) - Sembra che lo spagnolo Monchi, salvo imprevisti prossimo direttore sportivo della Roma, stia pensando di convincere Unai Emery a raggiungerlo nella Capitale. L’allenatore attualmente al PSG ha già lavorato con Monchi, vincendo 3 edizioni consecutive dell’Europa League con il Siviglia. Nel prossimo calciomercato saranno tanti i nomi caldi in casa Roma, a cominciare da quello di mister Spalletti che senza vittorie in questa stagione dovrebbe salutare. Da valutare anche il futuro dei vari De Rossi, Manolas e Rudiger. Per discutere delle prospettive di calciomercato in casa Roma ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva Pietro Chiaradia, agente ed intermediario.

Che futuro vede per Spalletti? Penso che non sia così scontata la sua partenza anche senza trofei a fine stagione. Sarà importante la valutazione di Monchi, poi è vero anche che Spalletti può permettersi tutto questo atteggiamento, in fondo ha molto mercato…

Lo spagnolo Unai Emry potrebbe essere il suo sostituto? Per la verità non credo che il tecnico del PSG possa traslocare in giallorosso.

Potrebbe tornare Montella? Dovrebbe restare al Milan dove sta cominciando qualcosa di interessante, anche se la situazione in casa rossonera è in divenire con il closing che pare finalmente vicino.

Passando ai giocatori: De Rossi giallorosso a vita? Percepisce uno stipendio alto, di circa cinque milioni e mezzo di euro, dovrà accettare una riduzione se vorrà restare alla Roma. In ogni caso credo che alla fine firmerà un rinnovo, vedremo se annuale come si sta ipotizzando, e prolungherà quindi il suo rapporto con la Roma.

Nainggolan rischierà la cessione a fine stagione? Se arrivasse una grande offerta, per esempio del Chelsea, il belga potrebbe anche lasciare la Roma. Conte poterebbe anche mettere sul piatto 50 milioni di euro e in quel caso la Roma non potrebbe rifiutare, potendo poi reinvestire per l’acquisto di un sostituto anche più giovane.

Quali prospettive per Manolas e Rudiger? Chi potrebbe arrivare come rinforzo per la difesa? Manolas piace molto all’Inter, vedremo se i nerazzurri vorranno affondare il colpo per il greco che naturalmente ha un costo di cartellino molto elevato. Dovesse partire Manolas, oppure Rudiger, la Roma potrebbe puntare su German Pezzella, venticinquenne argentino del Betis. E’ un ex del River Plate di cui è stato capitano, ha passaporto italiano ed è già stato accostato alla Roma in passato. Piace anche a Inter e Napoli, la sua clausola rescissoria è di 10 milioni di euro: un prezzo abbordabile, può essere un buon affare per le squadre italiane. Anche perché è un difensore che può adattarsi sia in una linea a tre che a quattro, penso che la Roma farebbe un bel colpo acquistandolo.

(Franco Vittadini)

