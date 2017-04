Roma/ Calciomercato news, chi dopo Spalletti? Prandelli: sarebbe un piacere (oggi)

Luciano Spalletti (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CESARE PRANDELLI: TORNEREI VOLENTIERI (OGGI) – Il futuro di Luciano Spalletti è in bilico, anche perché l’allenatore della Roma ha legato la propria permanenza alla conquista del titolo e adesso l’unica possibilità resta lo scudetto, per il quale però bisognerebbe tentare una difficile rimonta. Ecco perché per il calciomercato della Roma il primo nodo da risolvere è quello legato al nome del prossimo allenatore. Tutto è possibile in questo campo, soprattutto finché Spalletti non scioglierà il dubbio sul suo futuro. Di conseguenza fioccano i nomi di possibili sostituti e dunque dobbiamo annotare anche una frase di Cesare Prandelli, rilasciata nel corso di una lunga intervista che l’ex commissario tecnico ha concesso a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch’io Lo Sport. Infatti uno dei temi trattati è stata appunto la Roma, che Prandelli ha allenato per una sola estate, prima di rinunciare a causa della malattia della moglie. Dunque l’intervistatore chiede a Prandelli se gli piacerebbe tornare alla Roma e la risposta dell’ex c.t. è semplice ma molto chiara: “Tutti vorrebbero allenare la Roma, è una domanda con una risposta scontata”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE PAROLE DI LUCIANO SPALLETTI (OGGI) – Per ora però in casa Roma si pensa al presente, cioè al sogno scudetto che naturalmente renderebbe automatica la permanenza di Spalletti in giallorosso: andiamo allora a leggere le dichiarazioni dell’allenatore sulla possibilità di una rimonta tricolore al termine della bella vittoria a Bologna. “Questa vittoria è una risposta significativa (al successo della Juventus sabato sera, ndR) ed è per questo che ai nostri professionisti vanno fatti i complimenti, hanno risposto a quello che poteva essere il contraccolpo, erano abituati a giocare sempre di notte, oggi questa temperatura poteva spezzarti, sono stati perfetti”. La ‘tabella’ per una eventuale rimonta prevede di guardare solo in casa propria: “Noi dobbiamo fare il meglio possibile, abbiamo un trittico molto difficile, abbiamo delle partite forse più abbordabili e altre più difficili, però dobbiamo mettere sempre la nostra qualità, abituarsi ad avere un rendimento di livello costante”. Già sabato contro l’Atalanta avremo una risposta assai significativa in tal senso.

