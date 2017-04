Inter/ Calciomercato news, futuro di Pioli a rischio: ecco i suoi possibili successori

Stefano Pioli (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FUTURO DI PIOLI A RISCHIO: ECCO I SUOI POSSIBILI SUCCESSORI – In casa Inter le prossime mosse di calciomercato dipendono dalla qualificazione o meno alla prossima Europa League. Svanito il sogno Champions, Suning vuole assolutamente che Stefano Pioli porti il club nella competizione minore. Al momento l'obiettivo non sarebbe centrato, visto che i nerazzurri sono settimi alle spalle di Milan, Atalanta e Lazio. I due ko consecutivi contro Sampdoria e Crotone hanno messo Pioli in cima alla lista degli accusati.

Il futuro del tecnico è a forte rischio ed è legata alla qualificazione alla prossima Europa League. In questo caso, a meno che non ci sia modo di mettere le mani su un top allenatore, il posto di Pioli sarebbe salvo. Tuttavia i nomi dei suoi possibili eredi sono pesantissimi: si va da Conte a Mourinho, da Ancelotti a Guardiola passando per Spalletti, Sampaoli (Siviglia), Jardim (Monaco) e Marco Silva (Hull City). E Simeone? Il Cholo si tira fuori dalla contesa e giura amore eterno all'Ateltico Madrid. (agg. Giuliani Federico)

