Lazio/ Calciomercato news, Hoedt vicino al rinnovo. In estate assalto a Klasssen

Lazio (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, HOEDT VICINO AL RINNOVO. IN ESTATE ASSALTO A KLASSEN – La Lazio prosegue la sua stagione con un occhio al calciomercato. La stagione dei biancocelesti è sicuramente positiva, con il quarto posto in campionato e la finale di Tim Cup da disputare con la Juventus per ottenere almeno un trofeo in bacheca. La squadra di Simone Inzaghi è formata da uno zoccolo duro, più alcuni giovani che saranno quasi tutti confermati. Alessandro Murgia ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2022, esattamente come hanno fatto poco prima i compagni Strakosha e Lombardi.

Il dubbio è Keita Balde: l'ex canterano del Barcellona ha un talento fuori dal normale ma difficilmente resterà nella Capitale. Chi invece è sicuro di restare è Hoedt: il difensore olandese, come riporta La Gazzetta dello Sport, starebbe per rinnovare il suo contratto con i biancocelesti fino al 2022. In trattativa anche Lucas Biglia, finito nel mirino dell'Inter. Per quanto riguarda i colpi in entrata, secondo laziopress.it, il club capitolino avrebbe incassato il sì dell'Ajax per Davy Klaassen. La Lazio è pronta a mettere sul tavolo un quadriennale da 1,3 milioni a stagione e 10 per rilevare l'intero cartellino del centrocampista. (agg. Giuliani Federico)

