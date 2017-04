Milan/ Calciomercato news, la strategia segreta per arrivare a Mancini

Vincenzo Montella (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LA STRATEGIA SEGRETA PER ARRIVARE A MANCINI - Prima il closing, poi il calciomercato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro del Milan, con Silvio Berlusconi che sta per consegnare la propria creatura ai nuovi proprietari asiatici. A dire il vero il futuro presidente del club sarà uno solo: Yonghong Li, accompagnato da Han Li e altri dirigenti che faranno parte del nuovo cda. Fra le voci di mercato più assidue c'è quella riguardante l'allenatore. Chi siederà sulla panchina del Milan nella stagione 2017-2018? I tifosi si sono innamorati di Montella, che sta facendo il massimo con l'attuale rosa a disposizione. In sottofondo spunta però nuovamente il nome di Roberto Mancini.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei giorni scorsi ci sarebbero stati segnali di avvicinamento tra le parti. L'ex tecnico dell'Inter ha fatto i complimenti a Fassone e Mirabelli e aspetta un'eventuale chiamata di Li. In quel caso, i cinesi darebbero carta bianca all'allenatore di Jesi per ricostruire la squadra con rinforzi mirati in ogni settore. Attenzione però: il popolo rossonero, come detto, difficilmente digerirà l'addio di Montella, che sabato, in caso di vittoria sull'Inter, potrebbe definitivamente blindare la propria panchina. (agg. Giuliani Federico)

