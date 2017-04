Napoli/ Calciomercato news, Bayern su Insigne. Rinnovo Mertens ancora in standby

Lorenzo Insigne (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BAYERN SU INSIGNE. RINNOVO MERTENS ANCORA IN STANDBY – Il Napoli ha idee chiarissime in campionato, meno in chiave calciomercato. I rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono ancora in standby. Il primo sta disputando una stagione fantastica, ricca di gol e giocate straordinarie. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2019 ma allo stesso tempo è corteggiato dai migliori club d'Europa.

Insigne vorrebbe restare in azzurro ma, come riporta Il Mattino, su di lui si alza forte l'ombra del Bayern Monaco, pronto a offrirgli uno stipendio da top player. Il nodo tra giocatore e club pare sia legato alla questione sui diritti d'immagine: vedremo se nelle prossime settimane la situazione subirà una svolta. Per quanto riguarda Mertens, ecco quanto dichiarato da Alfredo Non escludoche possa andare in scadenza e poi partire e se il Napoli dovesse perdere il belga farebbe 20 passi indietro. Perché il ragazzo deve guadagnare in azzurro 1,3 milioni quando altrove gliene danno 4?”. Si attendono contromosse del Napoli per evitare di perdere sia Insigne che Mertens. (agg. Giuliani Federico)

