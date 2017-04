Roma/ Calciomercato news, Kessie in entrata: Nainggolan in uscita?

Franck Kessie (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KESSIE IN ENTRATA: NAINGGOLAN IN USCITA? - Le prossime mosse di calciomercato della Roma potrebbero regalare sorprese inaspettate. Innanzututto i giallorossi proverrano a chiudere definitivamente la trattativa per Franck Kessie. L'Atalanta ha da tempo un accordo verbale con il club capitolino, ma nel frattempo l'ivoriano è finito nel mirino di numerosi club, sia in Italia che all'estero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un eventuale arrivo di Kessie giustificherebbe l'addio di Radja Nainggolan.

Il Ninja non è sul mercato ma in caso di offerte stratosferiche la Roma lo farebbe partire senza troppi rimorsi. Kessie dentro, Nainggolan fuori? Ipotesi concreta, considerando che il centrocampista nerazzurro è davvero a un passo dal vestire la casacca giallorossa. La Roma insegue anche altri obiettivi. Lorenzo Pellegrini rientrerà dal Sassuolo a fronte del pagamento dei 10 milioni di euro della sua clausola di riacquisto mentre nel mirino ci sono anche Lengelet e Dolberg. Il primo è un difensore del Siviglia mentre il secondo è un attaccante dell'Ajax, squadra che ha spesso sfornato giovani di grande talento. (agg. Giuliani Federico)

