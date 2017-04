Spalletti/ Calciomercato Roma news, beccato (ancora) a Milano: compleanno di amici o contatto con l'Inter?

Calciomercato Roma, Luciano Spalletti all'Inter? - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CONTATTO INTER-SPALLETTI?. E’ un viziaccio quello di Luciano Spalletti di farsi beccare in situazioni scomode. Non di vita privata, per carità, ma per quanto riguarda i rumors di calciomercato. Andiamo subito alla notizia: il tecnico della Roma è stato avvistato a Milano, nel girono di riposo della squadra, e la notizia ha insospettito molti addetti ai lavori. Ufficialmente si trovava sotto la Madonnina per partecipare ad una festa di compleanno di amici (il comico Bruno Arena ha compiuto 60 anni). Sarà pure così, però un qualche dubbio lo abbiamo: è la settimana della sconfitta bruciante dell’Inter a Crotone, con un Pioli ormai più fuori che dentro, scaricato pure da chi su quella panchina lo aveva voluto, il ds Piero Ausilio. Ed ecco che non potendo arrivare ad Antonio Conte, che rimarrà felicemente a Londra, Suning si sarebbe fiondata sul tecnico toscano della Roma che da mesi ci sta annoiando con la cantilena “se non vinco me ne vado”.

Avendo ormai perso tutto appare ovvio che Spalletti scapperà da Roma. E dopo aver accarezzato il sogno di rubare la panchina della Juventus a Max Allegri, potrebbe virare sulla ricca panchina milanese. Attratto dai milioni dei cinesi e dai loro progetti faraonici di calciomercato. La cosa curiosa è che Spalletti si è fatto beccare per la seconda volta. La prima accadde nella sua prima esperienza romana, nell’estate del 2009, quando incrociò Ancelotti in un albergo di Parigi. Entrambi erano stati convocati per un colloquio col Psg. E la notizia trapelò dopo poche ore.

La cosa grave è che Spalletti era sotto contratto con la Roma. Dopo quella vacanza parigina non se ne fece nulla coi francesi ma firmò un ricco contratto con lo Zenit di San pietroburgo (sempre mentre era sotto contratto con la Roma). E infatti dopo sole due giornate di campionato, perse col Genoa e con la Juve in casa, si dimise lasciando il posto a Claudio Ranieri. Del resto il campionato in Russia era già iniziato...

© Riproduzione Riservata.