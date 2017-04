Inter / Calciomercato news, il falso caso di Gagliardini allo Stadium (oggi)

Calciomercato Inter (LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL “CASO” GAGLIARDINI ALLO STADIUM – Per il calciomercato dell’Inter parliamo di una notizia che in realtà nulla ha a che vedere con il calciomercato, ma che per qualche ora ha tenuto banco sui social fra i tifosi nerazzurri. Parliamo del fatto che Roberto Gagliardini ieri era allo Stadium per seguire dal vivo Juventus Barcellona. Niente di male, era il big-match atteso da tutto il mondo del calcio: tuttavia, se un giocatore dell’Inter va a vedere i grandi rivali bianconeri, ecco che il caso scoppia, anche se Gagliardini non era da solo ma in compagnia di amici, cioè i suoi ex compagni ai tempi dell’Atalanta Andrea Conti, Leonardo Spinazzola e Mattia Caldara. Forse qualche tifoso interista si è inquietato pensando che Spinazzola e Caldara sono di proprietà proprio della Juventus, forse non hanno gradito che un loro giocatore sia andato a vedere la grande nemica, fatto sta che il caso non esisteva: Gagliardini è semplicemente andato a vedere una partita di calcio attesa da mezzo mondo. Sabato ci sarà il derby, altra partita speciale: magari avrà preso ispirazione…

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PARLA STANKOVIC – Il calciomercato dell’Inter è in piena evoluzione e tutto potrebbe succedere verso un’estate che si annuncia molto vivace per i nerazzurri, ma intanto dobbiamo registrare le significative parole di un grande ex nerazzurro che difende l’operato di Stefano Pioli. Ecco infatti cosa ha dichiarato Dejan Stankovic per Omnisport: "Apprezzo Pioli e penso che avrà successo all'Inter, ha solo bisogno di tempo e supporto. Mi attendo che mantenga alto il livello del suo lavoro e che possa restare sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione. Sono sicuro, infatti, che il tecnico e il management sportivo della società troveranno il giusto assetto per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati". Parole significative in favore della continuità da chi ha vissuto l’epopea vincente nello scorso decennio. Naturalmente però bisognerà capire se Suning - o per meglio dire, il patron Zhang Jindong - ascolterà questo consiglio o se virerà verso nomi più ambiziosi fin da subito.

