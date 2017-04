Juventus/ Calciomercato News, Dybala: rinnovo vicino. Occhi su Thiago Alcantara

Thiago Alcantara, 26 anni, trequartista del Bayern Monaco (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VICINO IL RINNOVO DI DYBALA – Anche in ottica calciomercato le attenzioni della Juventus e sulla Juventus si concentrano su Paulo Dybala. La serata magica vissuta dalla Joya nel quarto di finale contro il Barcellona, con la doppietta in in un quarto d’ora che ha spianato la strada al 3-0 bianconero, ha messo in luce tutte le qualità dell’argentino e sancito la definitiva esplosione sulla scena di un talento cristallino cui mancava solo una notte così per consacrarsi. Di fronte a un Dybala del genere il primo pensiero è quello di arrivare al rinnovo del contratto, e nella serata di martedì è anche arrivata una splendida notizia in tal senso: parlando al canale spagnolo TV3 l’attaccante della Juventus ha rivelato che “il rinnovo è molto vicino, voglio continuare quanto sto facendo e dare tanta gioia al popolo bianconero”. Massimiliano Allegri non può che essere contento: in questo momento Dybala rappresenta la centralità del suo progetto offensivo, più dei gol di Higuain, delle accelerazioni di Cuadrado e del lavoro tattico di Mandzukic. Respinte così le avance del Barcellona, la squadra che per prima ha espresso la volontà di avere Dybala in squadra e alla quale la Joya ha risposto infilando due splendidi gol; altre big europee sono però sulle tracce della Joya, ad esempio il Bayern Monaco (lo ha esplicitamente detto Karl-Heinz Rummenigge). Per il momento sembra però che Dybala resterà a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: THIAGO ALCANTARA NEL MIRINO – Nel frattempo però la Juventus sta tenendo d’occhio altre piste, quelle per aumentare la potenzialità della squadra. Lo status di grande del calcio europeo aiuta i bianconeri, che ora proveranno a lanciarsi in altre operazioni di calciomercato: una di queste porterebbe proprio in Baviera dove gioca Thiago Alcantara, che ha appena compiuto 26 anni. Cresciuto nella cantera del Barcellona, dopo essersi affacciato in prima squadra con costanza si è trasferito al Bayern Monaco dal suo vecchio maestro Pep Guardiola; affare spinto da papà Mazinho (visto a lungo in Italia, e infatti Thiago è nato in Puglia) nel tentativo di trovare maggiore spazio al figlio. Spazio trovato: nel Bayern Thiago Alcantara è riuscito a prendere il posto di un certo Thomas Muller. Carlo Ancelotti lo fa giocare da trequartista, centrale di una linea a tre (lo stesso ruolo di Dybala), ma Thiago Alcantara è più che altro un playmaker basso che ha qualità utili a farlo stazionare in altre parti del campo, potendo avanzare il suo raggio d’azione in virtù della precisione sotto porta. Lo spagnolo sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il Bayern Monaco, ma la Juventus ci proverà: oggi i bianconeri hanno dalla loro non soltanto storia e tradizione, ma anche una maturità e una forza attuali che possono attirare i grandi campioni.

