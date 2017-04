Milan/ Calciomercato news, Ghezzal può partire da Lione, Mirabelli punta Duncan?

Alfred Duncan con la maglia del Sassuolo (LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GHEZZAL PUO’ LASCIARE IL LIONE - Con il closing del contratto di cessione del Milan ormai vicino si torna a parlare dei prossimi obbiettivi di calciomercato in casa rossonera, tra i quali pare ci sia anche Rachid Ghezzal, l’ala destra francese in scadenza di contratto con l’Olympique Lione proprio il prossimo giugno. Il profilo dell’esterno d’attacco è stato infatti spesso accostato proprio al Milan che potrebbe già lanciare la zampata su un profilo che pare aver già dato addio alla maglia del Lione. Proprio per dare risposta alle ultime indiscrezioni di calciomercato che riguardano Ghezzal, è intervenuto il presidente del club Jean Michel Aulas tramite il canale ufficiale della società: “E' in scadenza, stiamo facendo degli sforzi e abbiamo parlato col suo consigliere. Non è ancora chiusa, gli credo quando dice di non aver ancora firmato da nessuna parte. Può essere che parta come può essere che resti".

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MIRABELLI PUNTA DUNCAN? - Tra poco meno di tre mesi si aprirà ufficialmente la sessione di calciomercato e in casa Milan, con la prospettiva di una rapida conclusione positiva del problema closing, il futuro ds del club rossonero Mirabelli starebbe già completando la lista dei prossimi obbiettivi di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Ghana e più precisamente dal portale ghanasoccernet.com e riportate dal sito specializzato milannews, il Milan sarebbe molto interessato al profilo di Alfred Duncan, il centrale di origini ghanesi attualmente in maglia del Sassuolo, con il quale avrebbe un contratto valido fino a giugno del 2020. Secondo le ultime indiscrezioni infatti la dirigenza rossonera starebbe già da tempo osservando molto da vicino le prestazioni del neroverde e lo stesso Mirabelli, dato il passato comune all’Inter conosce molto da vicino il ghanese di cui apprezza doti e qualità. Questa possibile ipotesi futura di calciomercato per il Milan però potrebbe infrangersi contro la ferma volontà del Sassuolo di non fare a meno del proprio centrale.

© Riproduzione Riservata.