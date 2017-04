Napoli/ Calciomercato news, rinnovo bloccato per Insigne: quali sono le offerte per l’azzurro?

Lorenzo Insigne (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, INSIGNE RINNOVO BLOCCATO – La notizia di calciomercato in casa Napoli risulta essere ancore per oggi il problema del rinnovo di Lorenzo Insigne: tra dirigenza e giocatore continua la pesante situazione di stallo, per la preoccupazione dei tifosi, che sono ben consci dell’importanza in rosa dell’esterno d’attacco, sempre più decisivo per le vittorie di Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni dell’edizione mattutina della Gazzetta dello Sport vi sarebbe ancora una distanza difficilmente colmabile tra le richieste dell’entourage di Insigne e la proposta dello stesso Aurelio De Laurentiis e soprattutto la ferma decisione di entrambi di non retrocedere rispetto a quanto già imposto in sede di colloquio. Insigne,in scadenza di contratto a giugno 2019 avrebbe messo sul piatto una proposta che prevede il rinnovo di contratto fino al 2022 a 5 milioni di euro, oppure 3.5 milioni a stagione ma con la possibilità di godere appieno dei diritti di immagine (tasto dolente per la dirigenza azzurra).

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE OFFERTE PER INSIGNE - La prossima stagione di calciomercato in casa Napoli si annuncia a dir poco rovente, specialmente se il nodo rinnovo di contratto con Lorenzo Insigne non si scioglierà prima dell’apertura della sessione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però tra le parti in causa vi sarebbe una distanza difficilmente colmabile, anche se sono sotto gli occhi di tutti le ottime prestazioni registrate dall’esterno in maglia azzurra, divenuto ben presto elemento indispensabile per la rosa di Maurizio Sarri. A questo punto rimane sempre probabile, e storicamente più che possible, che il Napoli decida per una nuova cessione ultra milionaria: dopo quelle di Cavani, Lavezzi e Higuain che sia proprio Insigne il prossimo ad abbandonare il Napoli? Al momento comunque i top club europei interessati al profilo dell’esterno non mancano, sia in Italia che all’estero, dove spiccano Arsenal e Liverpool,ma il bacino di interessati potrebbe aumentare già nelle prossime settimane se non giungerà un segnale di distensione tra le parti in causa.

