Roma / Calciomercato news, dopo Spalletti suggestione Montella (oggi)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MONTELLA IDEA PER IL DOPO SPALLETTI – Per il calciomercato della Roma tiene sempre banco il tema dell’allenatore e il fatto che in questi giorni Luciano Spalletti sia stato avvistato a Milano ha ovviamente acceso i riflettori su un possibile trasferimento dell’attuale tecnico giallorosso in una delle due società meneghine, che potrebbero dare vita ad un derby di calciomercato per Spalletti dopo quello che giocheranno in campo al sabato di Pasqua. Certo, tutto dipende da come finirà la stagione della Roma, che può ancora sperare di vincere la scudetto, in particolare se la Juventus si facesse distrarre da una Champions League che sembra mettersi molto bene per i bianconeri. Insomma, per ora sono scenari ipotetici, che però scatenano la fantasia, che del calciomercato è spesso ingrediente decisivo. Ad esempio, è nata l’ipotesi di Vincenzo Montella sulla panchina della Roma: per l’Aeroplanino sarebbe un suggestivo ritorno nella Capitale, che logicamente sarebbe una possibilità assai concreta se Spalletti dovesse andare proprio al Milan, attuale squadra di Montella. Vedremo se qualcosa di vero si concretizzerà, per ora segnaliamo questo possibile affascinante incrocio.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MASSARA AL FIANCO DI MONCHI – Di certo a gestire il calciomercato della Roma ci sarà Ramon Rodriguez Verdejo: infatti ormai tutto è pronto per dare il via all’esperienza con la Roma del dirigente spagnolo, che il 30 marzo ha lasciato il Siviglia dopo una lunghissima esperienza che era cominciata già da giocatore, prima di diventarne il direttore sportivo, artefice di molteplici operazioni di successo sul calciomercato, soprattutto per la capacità di vendere a prezzi molto alti talenti scovati a poco prezzo. Circa Monchi, la notizia riferita da Il Tempo è che il dirigente non porterà nessuno dei suoi collaboratori da Siviglia. Dunque dovrebbe proseguire il rapporto fra la Roma e l’attuale d.s. Massara, che lavorerebbe naturalmente a stretto contatto con Monchi, il quale dovrebbe arrivare a Roma il 27 aprile, a ridosso del derby di ritorno in campionato, come riferisce invece il Corriere dello Sport.

