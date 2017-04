Rinnovo Dybala/ Calciomercato Juventus news: ufficiale la firma per altri 5 anni (Oggi 13 aprile 2017)

Paulo Dybala, 23 anni, 39 gol con la Juventus (Foto LaPresse)

RINNOVO DYBALA CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UFFICIALE LA FIRMA FINO AL 2022 (OGGI 13 APRILE 2017) - Doppietta al Barcellona e rinnovo del contratto: per Paulo Dybala è stata una grande settimana. La notizia di calciomercato che tutti i tifosi bianconeri stavano aspettando è arrivata nella mattinata di giovedì: l’attaccante argentino ha appena prolungato il suo contratto, portandone la scadenza al 2022. “Altri cinque anni da trascorrere insieme, sono molto fiero di essere in questa squadra”: queste le prime dichiarazioni di Paulo Dybala, che ha dato personalmente l’annuncio della firma al sito ufficiale della Juventus. La Joya dunque scaccia tutte le voci di calciomercato: la forte pressione del Barcellona, i tentativi velati del Real Madrid, l’esplicita ammissione del Bayern Monaco. Per adesso, Dybala resta alla Juventus: un rinnovo fondamentale per proseguire la striscia di successi in patria e diventare ancora più competitivi in Champions League. L’argentino arriva dalla meravigliosa doppietta segnata al Barcellona, davanti a Leo Messi: la stampa mondiale è stata unanime nell’affermare che ormai il livello di Dybala ha raggiunto quello dei grandi fuoriclasse del calcio, inclusa naturalmente la Pulce di cui il numero 21 della Juventus può davvero rappresentare l’erede naturale.

RINNOVO DYBALA CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: I NUMERI BIANCONERI (OGGI 13 APRILE 2017) - Arrivato nell’estate 2013 dopo una stagione da 13 gol nel Palermo, Dybala è entrato nella Juventus in punta di piedi: un gol nella Supercoppa di agosto, ma anche cinque apparizioni da titolare nelle prime nove giornate di campionato. Dybala si è preso la Juventus pezzo dopo pezzo: al termine del suo primo anno aveva segnato 23 gol, 19 dei quali in campionato e soltanto uno in Champions League (nell’andata degli ottavi contro il Bayern Monaco). Atteso alla stagione della consacrazione, è stato frenato da un infortunio che gli ha fatto saltare otto partite e al momento ha 8 gol in Serie A; arrivato ai quarti di Champions League contro un Barcellona che, appunto, non ha mai fatto mistero di essere sulle sue tracce, c’erano tanti dubbi su quanto potesse essere decisivo in sfide del genere. Nei primi 22 minuti dell’andata Dybala ha messo a tacere tutti i detrattori: due gol che hanno fortemente indirizzato la partita e, almeno sulla carta, il passaggio in semifinale della Juventus. A oggi i numeri dell’attaccante argentino parlano di 39 gol in 82 partite: 27 in 58 di campionato, 6 in 8 di Coppa Italia e 5 in 14 di Champions League, più appunto la rete in Supercoppa contro la Lazio. Avendo solo 23 anni, Dybala può diventare la prossima bandiera della Juventus: c’è già chi dice che la maglia bianconera numero 10, rimasta nell’armadio dopo l’addio di Paul Pogba, il prossimo anno potrebbe essere di proprietà della Joya che, a questo punto, ha ampiamente dimostrato di meritarla.

© Riproduzione Riservata.