Genoa/ Calciomercato News, Cecere: Maran? Dipende dai piani di Preziosi. Simeone, il meglio... (esclusiva)

Giovanni Simeone, 11 gol in campionato con il Genoa (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: IL PARERE DI CRESCENZO CECERE (ESCLUSIVA) - Quali potranno essere i movimenti di calciomercato estivi per il Genoa? Innanzitutto bisogna capire quale sarà il prossimo allenatore della squadra. Difficilmente resterà Ivan Juric, un nome accostato al Genoa è quello di Rolando Maran. E se arrivasse Pasquale Marino che tanto bene sta facendo al Frosinone? er vedere quello che succederà bisognerà anche che si definisca la situazione societaria del Genoa, se Enrico Preziosi cederà il club ed eventualmente quali saranno i programmi futuri. Intanto si parla di un possibile ritorno di Leonardo Pavoletti, è tutto vero? Se fosse così, Giovanni Simeone potrebbe andare al Napoli? Per rispondere a tutte queste domande e fare un punto sul calciomercato Genoa IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Crescenzo Cecere.

Juric resterà al Genoa la prossima stagione? Diciamo che non ha fatto una grande stagione al Genoa, poi tutto il futuro di questo club dipenderà anche da Preziosi. Bisognerà vedere se il presidente venderà il Genoa, quali saranno i programmi futuri, se si vorrà puntare per esempio a un campionato tranquillo, ideale per una squadra media come quella rossoblù.

Potrebbe arrivare Rolando Maran? E' un allenatore che conosce la serie A, al Chievo ha fatto bene, potrebbe essere un candidato per la prossima stagione alla panchina del Genoa.

Ipotesi Pasquale Marino? Anche lui è un ottimo allenatore, di notevole esperienza, che anche questa stagione sta facendo bene al Frosinone. Potrebbe arrivare; tutto però, come ho detto prima, dipenderà dai programmi societari del Genoa.

Ad ogni modo crede a un ritorno di Pavoletti? Mi sembra difficile che il Genoa possa ricomprarlo a una cifra accettabile, il Napoli ha investito tanti soldi su di lui.

Se però Giovanni Simeone dovesse andare al Napoli... I giocatori giovani devono sempre fare esperienza, Simeone ad esempio sta facendo fatica dopo un buon inizio di stagione. Secondo me sarebbe meglio che restasse al Genoa un altro anno; il Napoli poi ha un attacco micidiale e altre ambizioni, lo stesso Mertens potrebbe rimanere e Lorenzo Insigne sembra vicino al rinnovo. Non sarebbe facile trovare spazio per Simeone.

( Franco Vittadini )

