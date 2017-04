Milan/ Calciomercato News, Bevacqua: Aubameyang e Fabregas? Dopo il closing bisogna aspettare... (esclusiva)

Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea: futuro al Milan? (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PARERE DI CATALDO BEVACQUA (ESCLUSIVA) - La nuova proprietà cinese, il Milan che cambia, non ci sarà più Berlusconi. Per capire però il prossimo calciomercato rossonero bisognerà aspettare, vedere quanti capitali sia pronta a investire la nuova proprietà già a giugno. Bisognerà vedere quasi siano le strategie di mercato. Di certo si punta ad acquistare giocatori importanti, come lo stesso Aubameyang, lo stesso Fabregas. Bisognerà poi cercare di tenere Donnarumma a cui la Juventus sta facendo una corte serrata. E Bacca cosa farà, l'attaccante che segna di più del Milan resterà... Paletta invece dovrebbe andarsene, il suo futuro sembra lontano dal Milan. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Cataldo Bevacqua. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

Potrebbe tornare Aubameyang dal Borussia Dortmund? Costa tanto, è di 100 milioni di euro la valutazione data dal Borussia Dortmund. E' un ottimo giocatore ma il calciomercato del Milan dipenderà dai capitali disponibili dopo il closing e dalle strategie di calciomercato.

Donnarumma partirà a fine stagione? Donnarumma è un giocatore del Milan, cresciuto nel Milan, la formazione rossonera farà di tutto per tenerlo, per farlo restare nella squadra rossonera.

Con il closing si sogna: Fabregas potrebbe essere acquistato? E' anche lui un ottimo giocatore ma vale per Fabregas lo stesso discorso fatto per Aubameyang. I capitali e le strategie di calciomercato saranno decisivi: per capire il futuro del Milan bisognerà aspettare, per vedere anche i calciatori che partiranno e quelli che se ne andranno...

Quale futuro per Bacca? Se arrivassero offerte importanti potrebbe proprio lasciare la formazione rossonera, essere ceduto a un'altra squadra.

Paletta lascerà il Milan? Penso proprio di sì, ormai Paletta ha i suoi anni, è a fine carriera. Paletta dovrebbe proprio lasciare il Milan.

Sarà Montella il primo allenatore del Milan di Yonghong Li? Dovrebbe rimanere come ha confermato anche Fassone, che ha detto che il Milan dovrebbe puntare ancora su di lui.

(Franco Vittadini)

