Napoli/ Calciomercato News, De Notaris: Mertens, futuro inglese. Belotti? "Problema" De Laurentiis (esclusiva)

Andrea Belotti, 25 gol in Serie A: il Napoli lo osserva (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PARERE DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA) - Prospettive di calciomercato di un Napoli che sogna Belotti, forse però potrebbe essere esagerata questa indiscrezione. L'attaccante del Torino costa veramente tanto... Potrebbe invece arrivare Widmer e potrebbero partire sia Maggio che Ghoulam per un nuovo reparto arretrato della formazione di Sarri. Fino a Mertens che sembra destinato ad andare a giocare in Premier League. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

Il Napoli potrebbe acquistare Belotti? Credo che sia una cosa molto difficile. La clausola rescissoria di Belotti è altissima, poi De Laurentiis non è un presidente che ama spendere cifre folli... Penso che non cercherà un attaccante italiano ma magari un attaccante straniero da valorizzare e poi cedere come al solito!

Potrebbe arrivare Widmer? Potrebbe far comodo al Napoli, è un difensore giovane di notevole valore, di grande qualità tecnica.

Maggio partirà? Penso di sì, è da tanti anni al Napoli, ormai è a fine carriera, è un giocatore che ha già dato il meglio di sé stesso nella sua carriera.

Ghoulam rinnoverà il suo contratto? Ghoulam dovrebbe andarsene, tra l'altro è stato superato da Strinic nelle gerarchie del reparto arretrato della formazione di Sarri.

Il futuro di Mertens sembra essere lontano da Napoli: lei cosa ne pensa? Mertens andrà a giocare in Premier League, ci sono del resto attaccanti come Milik e Pavoletti su cui il Napoli potrà contare per la prossima stagione.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.