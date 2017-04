Sampdoria/ Calciomercato News, La Porta: Torreira resta, Muriel forse e Quagliarella... (esclusiva)

Lucas Torreira, 21 anni, centrocampista della Sampdoria (LaPresse)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS: IL PUNTO DI MASSIMO LA PORTA (ESCLUSIVA) - La Sampdoria progetta la sua prossima stagione partendo ovviamente dal calciomercato: si lavora in entrata ma soprattutto in uscita. Arriveranno a Genova Alberto Paloschi e Christian Maggio, pronti a rinforzare la formazione blucerchiata? Lucas Torreira poi resterà ancora nella squadra di Marco Giampaolo? Luis Muriel sarà un giocatore difficile da trattenere perchè le offerte sono veramente tanto per acquistarlo; inoltre c'è il dubbio legato a Fabio Quagliarella, quale sarà il futuro di questo attaccante tornato a segnare? Per parlare di tutto questo e per un punto sul calciomercato Sampdoria, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Massimo La Porta.

Paloschi potrebbe arrivare alla Sampdoria? Credo proprio che la Sampdoria potrebbe effettuare questo acquisto. La Sampdoria potrebbe essere una squadra ideale per Paloschi la prossima stagione.

La formazione di Giampaolo potrebbe riprendere Maggio? No non credo. Maggio andrà via dal Napoli ma la sua volontà è di avvicinarsi a casa, andare a giocare in una squadra del Veneto.

Torreira è davvero ambito dalle big: resterà a Genova? Credo che Torreira dovrebbe restare nella squadra di Giampaolo un altro anno, non si dovrebbe muovere la prossima stagione.

Lo stesso discorso si può fare per Muriel, altro pezzo pregiato della squadra? Per lui la situazione è più difficile: ci sono tante offerte e Muriel dovrebbe partire, la Sampdoria potrebbe lasciarlo andare, lasciarlo partire.

Quagliarella sarà ancora blucerchiato? Potrebbe anche ritornare al Napoli, è sempre stato un suo desiderio e potrebbe mettersi d'accordo con De Laurentiis. Pavoletti potrebbe non volere accettare la panchina, Quagliarella invece sarebbe propenso ad accettarla pur di tornare a giocare nel Napoli...

