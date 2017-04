Inter/ Calciomercato news, pronta la rivoluzione: chi parte e chi resta (oggi, 18 aprile 2017)

Mauro Icardi (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PRONTA LA RIVOLUZIONE: CHI PARTE E CHI RESTA – In casa Inter potrebbe presto scattare una rivoluzione totale in chiave calciomercato. La volontà di Suning e quella di rinforzare ulteriormente la squadra per renderla nuovamente competitiva. Colpi mirati e un nuovo allenatore saranno le due piste parallele a cui lavorerà la dirigenza nerazzurra. Il destino di Pioli è sempre più in bilico, e all'orizzonte spuntano le ombre di Simeone e Conte.

Per quanto riguarda i giocatori, La Gazzetta dello Sport fa un bilancio di chi potrebbe essere confermato anche la prossima stagione e chi invece saluterà in estate. Tra questi c'è senza dubbio Marcelo Brozovic, ormai in rotta di collisione con club e tifosi. Oltre al croato, partiranno quasi sicuramente Biabiany, Murillo, Nagatomo, Banega e Perisic. Ivan Perisic piace moltissimo al Manchester United e potrebbe essere la classica cessione per fare cassa, visto l'alto prezzo del cartellino dell'ex Wolfsburg. La base dal quale partirà la nuova Inter sarà quella formata da Gagliardini, Miranda, Icardi, Kondogbia, Joao Mario, Handanovic, D'Ambrosio, Medel e Pinamonti. Un nucleo da migliorare con acquisti mirati.

© Riproduzione Riservata.