Milan/ Calciomercato News, accordo a un passo per Musacchio. E Deulofeu... (oggi, 18 aprile 2017)

Mateo Musacchio (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ACCORDO A UN PASSO PER MUSACCHIO: E DEULOFEU... (OGGI, 18 APRILE 2017) – Arrivano importantissime novità di calciomercato riguardanti il Milan. L'avvento della proprietà cinese ha portato nuovo ottimismo in casa rossonera, nonostante siano sorti i primi dubbi sulle reali intenzioni di Yonghong Li di riportare in alto il club. In entrata pare sia cosa fatta l'arrivo di Mateo Musacchio dal Villarreal. Il difensore argentino ha dato la sua totale disponibilità a indossare la casacca rossonera per la prossima stagione. Il giocatore piace anche a diversi club di Premier ma vuole a tutti i costi il Milan.Musacchio ha un contratto in scadenza con il Villarreal nel 2018 e dovrebbe lasciare il Sottomarino giallo per una cifra di circa 15 milioni di euro. In attesa dell'acccordo definitivo tra le parti, c'è già quello tra il Diavolo e il giocatore. Sul fronte delle uscite c'è, purtroppo per i rossoneri, Gerard Deulofeu. Il Barcellona può esercitare una ricompra sul catalano versando 12 milioni di euro all'Everton, che a gennaio lo ha dato in prestito al Milan.

