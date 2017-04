Milan/ Calciomercato News, tris di nomi a centrocampo: Fabregas, Kessie e Pellegrini (oggi, 2 aprile 2017)

Cesc Fabregas (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TRE NOMI PER IL CENTROCAMPO: FABREGAS, KESSIE E PELLEGRINI (OGGI, 2 APRILE 2017) - Il Milan si sta già muovendo in vista del calciomercato estivo. Aspettando il famigerato closing, i rossoneri hanno iniziato a sondare il terreno per preparare alcuni colpi in entrata da piazzare a giugno. Il tandem Fassone-Mirabelli ha già inserito diversi nomi nella lista degli acquisti, innesti che i tifosi milanisti si augurano siano supportati dalla nuova dirigenza cinese. Alcuni giocatori avrebbero già dato l'ok verbale al Milan, tra cui Mateo Musacchio del Villarreal e Sead Kolasinac dello Schalke 04, con quest'ultimo in scadenza di contratto al termine della stagione e potenzialmente prelevabile a parametro zero. Ma ci sono altri nomi in ballo, soprattutto per quanto concerne il centrocampo. Qui, secondo quanto riportato da QS La Nazione, il Milan avrebbe messo nel mirino tre elementi di tutto rispetto: Cesc Fabregas del Chelsea, Franck Kessie dell'Atalanta e Lorenzo Pellegrini del Sassuolo. Ovviamente non arriveranno tutti e tre, ma il club di via Aldo Rossi potrebbe fare un serio tentativo per almeno uno di loro. (Giuliani Federico)

© Riproduzione Riservata.