Gigio Donnarumma (Foto: Lapresse)

MILAN CALCIOMERCATO NEWS, IL PIANO PER BLINDARE DONNARUMMA - Il prossimo colpo di calciomercato del Milan potrebbe essere... Donnarumma. Il club rossonero sta lavorando per cercare di blindare il proprio portiere, finito nel mirino delle più importanti società europee. L'agente dell'estremo difensore, Mino Raiola, ha più volte fatto sapere che, prima di trattare il rinnovo, sarà importante capire quale sarà il progetto della nuova dirigenza milanista. In questo senso Fassone e Mirabelli stanno iniziando a gettare le prime fondamenta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già impostato una bozza d'offerta da presentare a Donnarumma e al suo agente. Intanto l'ingaggio del giocatore salirà fino a 3,2 milioni di euro a stagione, con un prolungamento contrattuale fino al 2022. Il baby portiere, inoltre, diventerà capitano della squadra: un segnale che attesta la grande considerazione che la dirigenza ha di Donnarumma. Dall'estero non mancano però offerte ben più allettanti, tipo quelle di Manchester United e Real Madrid, pronte a mettere sul tavolo stipendi fino a 7,5 milioni di euro.

